40% des denrées alimentaires produites dans le monde ne sont jamais consommées, selon le WWF

Pour assurer sa sécurité alimentaire, l'Union européenne ne doit pas produire plus, mais bien adapter ses modes de production et de consommation actuels, alerte le Fonds mondial pour la Nature (WWF) dans son rapport "Europe eats the world" publié lundi, qui dénonce aussi le gaspillage alimentaire.

Les recherches compilées dans le rapport posent plusieurs constats. Premièrement, loin de l'idée reçue, l'Union européenne ne "nourrit" pas la planète. En effet, si globalement elle est le premier exportateur de denrées alimentaires mondial, d'un point de vue nutritionnel, elle importe plus de calories et de protéines que ce qu'elle n'en exporte.

Deuxième plus grand importateur de produits liés à la déforestation

La production de denrées alimentaires dans l'UE - en grande partie des produits transformés - dépend en outre de ses importations, notamment de céréales mais aussi d'engrais.

Augmenter la production ne provoquerait dès lors qu'une augmentation des importations avec tous les effets dévastateurs qu'elles peuvent avoir sur l'environnement, estime le WWF. L'Union européenne est en effet le deuxième plus grand importateur de produits liés à la déforestation, derrière la Chine et loin devant l'Inde et les États-Unis.