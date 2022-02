40 décès par jour : Qui meurt encore aujourd'hui du Covid ?

Quand on essaye d'affiner cela auprès de médecins infectiologues spécialisés, ils confirment. "Chez nous, témoigne une spécialiste, tous les vaccinés décédés avaient plus de 87 ans, sauf un patient qui avait un cancer à un stade avancé. Par contre chez les non-vaccinés on a souvent des patients plus jeunes et avec des profils moins fragiles, avant l'infections".

De quoi confirmer que le vaccin (surtout quand il est boosté par une 3ème dose), s'il n'est pas un bouclier absolu surtout pour les patients très âgés avec des comorbidités ou immunodéprimés… continue de diminuer les risques de décès même chez les plus fragiles.