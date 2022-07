On l'entend de plus en plus ces derniers jours, le mercure va grimper durant la prochaine semaine et les derniers modèles semblent donner raison à cette affirmation... mais les températures ne grimperont pas si haut, on vous rassure!

L’anticyclone (une zone de haute pression, par opposition à une dépression) actuellement placé au large de l’Irlande prendra le dessus la semaine prochaine en arrivant sur la Belgique. Résultat : peu de nuages, un temps sec... et chaud.