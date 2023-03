40 ans de la mort d’Hergé : une histoire d’amour avec le Brabant wallon, qui a beaucoup inspiré "Les bijoux de la Castafiore"

La Ferrière est une villa blanche aux pignons crénelés à l’espagnole, typique des constructions de cette époque dans la région, et entourée d’un vaste parc. Aujourd’hui rachetée par un privé, on peut encore l’apercevoir dans la rue qui porte désormais le nom d’Hergé. Les paysages qui l’entourent sont ceux qu’on retrouve dans de nombreuses cases des albums, du "Secret de la Licorne" à "Tintin et les Picaros".

"On n’est pas en Campine, on n’est pas en Flandre, on n’est pas en Ardenne. Non, on est vraiment en Brabant wallon, confirme Dominique Maricq. Il y a le doux vallonnement, il y a toute une série d’essences d’arbres et des paysages qui sont ceux de notre région". Hergé y vivra dix ans, jusqu’en 1960, quand il se sépare de sa première épouse, Germaine.

Mais il a fréquenté le Brabant wallon depuis bien plus longtemps : "Jeune adulte, il venait déjà à Sart-Moulin, entité de Braine-l’Alleud, puisqu’un de ses associés dans son agence de publicité, José De Launoit, y habitait". Sart-Moulin inspirera plus tard le nom de… Moulinsart.