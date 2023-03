40 ans de la mort d’Hergé : pourquoi le créateur de Tintin n’a-t-il jamais été publié chez Dupuis ?

Pour le bien de la bande dessinée, je pense que finalement, c’était très bien qu’il y ait deux journaux.

Dans les années 50 et 60, les deux journaux coexistent. Ils entretiennent une certaine forme de rivalité. La concurrence est, en effet, rude entre les deux éditeurs belges, mais on se respecte, on ne débauche pas de dessinateurs de l’autre camp. Parfois, ce sont les dessinateurs qui font la démarche de changer de maison.

Du côté des lecteurs, on choisit son camp : on achète soit Tintin, soit Spirou… Car chaque journal a son propre style.

Spirou est plus axé sur la fantaisie et l’humour, avec des personnages plus proches de la caricature. C’est l’École de Marcinelle.

Tintin a de son côté une ligne éditoriale plus sérieuse, avec des dessins plus réalistes. C’est l’avènement de la ligne claire de l’École de Bruxelles.

Pour Benoît Fripiat, ce sont justement ces différences de style qui auraient permis autant de création. "C’était une concurrence qui était très saine et d’un excellent niveau. Pour le bien de la bande dessinée belge, je pense que finalement c’était très bien qu’il y ait deux journaux qui permettaient de lancer beaucoup plus d’auteurs. Peut-être que Tintin à l’intérieur de Spirou aurait phagocyté tout le journal", explique-t-il.

Dans les années 80, les deux magazines déclinent. Le Journal de Tintin disparaît en 1988. Quant à celui de Spirou, il est encore publié chaque semaine.