40 ans de clips français racontés dans une websérie signée Télérama

Jean-Baptiste Mondino n’est pas le seul à avoir travaillé avec des stars internationales. Michel Gondry est carrément surnommé "le plus américains des réalisateurs français" tellement la liste des artistes de renom avec qui il a collaboré est longue : Daft Punk, White Stripes, Sinead O’Connor, Chemical Brothers, IAM, les Rolling Stones, Paul McCartney, Kanye West, Kylie Minogue, Metronomy, The Vines, M, Foo Fighters et même Serge Gainsbourg ! C’est sa collaboration avec l’artiste Björk sur le titre "Human behavior" qui a fait décoller sa carrière "clipesque". Pour savoir comment et pourquoi, on vous invite à regarder l’épisode 2 ci-dessous.

Plus loin dans la websérie, vous ferez également la rencontre de David Tomaszewski lors d’un grand entretien (de plus de 40 minutes !). Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez forcément son travail. Il est le clippeur du rappeur Orelsan, dont notamment celui de "L’Odeur de l’essence", qui cumule aujourd’hui plus de 18 millions de vues sur Youtube !

La websérie "Le clip français" est passionnante. En plus d’être bien racontée, elle mêle à la fois des extraits de clips (forcément) mais aussi d’archives d’émissions d’époque et des interviews actuelles d’artistes, d’animateurs et de réalisateurs qui ont marqué l’histoire française du clip tels qu’Antoine de Caunes, Jacky, Axel Bauer, Vanessa Paradis, Michel Gondry, Romain Gavras, Leïla Sy et bien d’autres encore.

Une histoire passionnante racontée par Jérémie Maire. Pour découvrir toute l’histoire du clip française, c’est ci-dessous. Les épisodes font généralement une douzaine de minutes. Bon visionnage !

Episode 1 : Comment Jean-Baptiste Mondino a embarqué le monde sur son “Cargo”

Episode 2 : Comment Michel Gondry a fait tomber toutes les frontières avec Björk

Episode 3 : Comment la French Touch a (presque) gagné un Oscar avec Alex Gopher

Episode 4 : Comment le rap est passé du ras du bitume au sommet de la tour Eiffel

Episode 5 : David Tomaszewski, l’artificier qui enflamme le rap d’Orelsan