40 ans après sa mort, retour sur la relation complexe de l’actrice Romy Schneider avec l’Allemagne

À la fin des années soixante, Romy Schneider revient en France et une nouvelle carrière s’offre à elle. Elle tourne avec Sautet, Visconti, Granier-Deferre, Zulawski, Tavernier et tant d’autres. Sa filmographie est jalonnée de films qui la ramènent en Allemagne, vers le passé qui la hante.

Dans ces films, elle interprète des victimes du nazisme : Le Cardinal d’Otto Preminger, Le Train de Pierre Granier-Deferre en 1973, Le Vieux Fusil de Robert Enrico en 1975, Portrait d’un groupe avec dame d’Aleksandar Petrovic en 1977 et son dernier film, la Passante du sans-souci de Jacques Rouffio sorti en 1982.

Pour Alice Shwarz, Romy Schneider veut "réparer" le passé "Mais on ne peut pas. On ne peut pas réparer. Ça s’est passé et il faut vivre avec. Mais effectivement, on peut comme Romy, voilà… Je l’admire pour ça. Elle a compris et elle a payé son prix pour ça", déclare la journaliste féministe dans le documentaire "Conversation avec Romy Schneider".

Un drame personnel marquera l’actrice à jamais, la mort de son fils David en mars 1981. Romy Schneider se raccroche à son dernier projet, celui de la Passante du sans-souci mais l’actrice sombre. Elle est retrouvée morte dans son appartement à Paris le 29 mais 1982. Il y a tout juste quarante ans.