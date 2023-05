40 ans après, Rome rouvre l’enquête sur la "disparue du Vatican", selon des médias

Le parquet de Rome a ouvert une nouvelle enquête sur la mystérieuse disparition en 1983 d’une adolescente qui vivait au Vatican, une des plus célèbres énigmes judiciaires en Italie, ont indiqué des médias transalpins.

Emanuela Orlandi, âgée de 15 ans et dont un des parents travaillait au Vatican, a été aperçue pour la dernière fois dans le centre de Rome à la sortie d’une leçon de musique le 22 juin 1983. Depuis quarante ans, cette affaire a donné lieu à d’innombrables spéculations et n’a cessé de passionner les Italiens sur fond de théories du complot mettant en cause les services secrets, la mafia, les hautes autorités vaticanes ou la franc-maçonnerie.

L’avocate de la famille, Laura Sgro, a indiqué à l’AFP avoir appris l’ouverture de l’enquête par les médias et assuré qu'"il s’agirait sans aucun doute d’une bonne nouvelle". Ce sont les demandes incessantes de la famille qui avaient d’abord conduit en janvier le Vatican à rouvrir ses propres investigations sur sa plus célèbre affaire non résolue. Après cette étape, "le bureau du procureur de Rome a lui aussi formellement rouvert les investigations sur le cas Orlandi", assure le quotidien du Corriere della Sera.