40 ans après la découverte du virus du Sida : où en est-on aujourd’hui ?

Une situation qui touche particulièrement le jeune médecin qui a le même âge que ses patients auxquels il s’identifie. "Quand on soigne des patients à l’hôpital, ils sont d’habitude plus âgés que vous. A l’époque, j’avais une trentaine d’années et je voyais arriver des gens qui avaient exactement mon âge et pour lesquels j’étais totalement impuissant. On pouvait traiter certaines maladies infectieuses, mais tôt ou tard, comme le système immunitaire était complètement détruit, ils refaisaient des infections et ils mouraient", raconte-t-il.

"Dans mon service, on avait entre trois et cinq décès par semaine, c’est énorme pour un service d’une trentaine de lits. En tant que jeune médecin, j’étais bouleversé, on s’identifie même si on essaye de garder une certaine distance qui est essentielle. Et puis, il y a tous les drames autour des malades, leurs familles, leurs amis, il y avait une gestion psychologique très lourde. C’est d’ailleurs à cette occasion que le service a engagé des assistants sociaux, des psychologues et des psychiatres."