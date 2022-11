40-45, quatre années de guerre dans l’œil de l’occupant

Ce docu nous fait revivre les 4 années d’occupation de la France à travers des archives inédites : les films amateurs tournés par les soldats allemands et les lettres envoyées à leurs proches. Nous suivons le destin de 6 soldats allemands, depuis leur arrivée en France jusqu’à la libération. Cela donne 6 regards sur la France occupée, très éloignés de la réalité des souffrances de la population et des crimes commis au nom du IIIe Reich, 6 récits déconcertants tant ils bousculent notre vision de l’histoire.

De nombreux soldats allemands ont photographié, filmé et raconté l’invasion de la France. Le documentaire de Françoise Cros de Fabrique présente les images et les mots de 6 soldats enrôlés dans la Wehrmacht et offre ainsi un nouveau regard sur cette période avec des images personnelles, dénuées de propagande, qui montrent les soldats en maîtres du pays, admirant la France et sa culture ou la haïssant… On suit Heino, Günther, Wolfgang, Kurt et Helmut qui dévoilent leurs ressentis, leur idéologie, parfois leurs doutes sur cette guerre et ses conséquences. Un point de vue qui oblige à penser la Seconde Guerre mondiale en des termes différents et à comprendre ces hommes qui occupaient ce territoire au nom du IIIe Reich.

"Dans l’œil de l’occupant" à voir dans "Retour aux sources" le samedi 26 novembre à 20h35 sur la Trois à revoir sur Auvio durant 90 jours.