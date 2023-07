Événement ce samedi soir au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Mylène Farmer sera sur scène dans le cadre de sa tournée "Nevermore", la plus grande tournée des stades de tous les temps d’une artiste française. L’artiste aux 30 millions d’albums vendus jouera à guichets fermés devant 40.000 spectateurs.

Parmi eux, des fans venus d’un peu partout en Belgique et en France. Certains campent depuis plusieurs jours. "Je suis là depuis jeudi. J’ai une tente, un matelas gonflable, des oreillers… Tout le nécessaire pour survivre pendant trois jours. Quand on vient camper comme ici, on revoit souvent les mêmes têtes… C’est sympa, on fait des petits apéritifs le soir. Il y a beaucoup de convivialité entre fans", explique Amélie, fan depuis 15 ans.

En arrivant plusieurs jours à l’avance, ces fans espèrent être au premier rang pour voir leur idole de plus près. "On veut voir tous les détails de son visage, le moindre sourire, le moindre regard. Au premier rang, on voit vraiment le spectacle sous un angle différent", déclare une autre fan.