4 victoires "seulement" en 2023 : Wout van Aert veut finir la saison en beauté avec un titre, mondial ou européen

Une Classique (le Grand Prix de l'E3), un titre de Champion du Belgique du contre-la-montre, puis une étape et le classement général du Tour de Grande-Bretagne : voilà les 4 victoires de Wout van Aert depuis le début de la saison 2023.

WVA a beaucoup donné pour ses coéquipiers de la Jumbo-Visma (il a offert la victoire à Christophe Laporte sur Gand-Wevelgem, il a énormément travaillé pour Jonas Vingegaard sur le Tour de France...) et s'est heurté à des Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar en état de grâce sur les grandes courses qu'il convoitait : Wout van Aert a terminé 2e de la course en ligne des Mondiaux, 3e de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix, et 4e du Tour des Flandres.

Alors que la fin de la saison approche à grands pas, le coureur belge aux multiples talents a encore faim de victoire... et espère ajouter l'un ou l'autre titre à son palmarès. Cette semaine, c'est du côté de Drenthe, aux Pays-Bas, qu'il tentera de devenir Champion d'Europe. En ligne, et/ou du contre-la-montre.

Sur deux parcours qui devraient lui convenir et en l'absence de ceux qui ont pris l'habitude de contrarier ses plans (Filippo Ganna et Remco Evenepoel ne disputeront pas le chrono, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar ne seront pas au départ de la course en ligne, Wout van Aert, qui sera épaulé par une solide équipe belge, aura les atouts nécessaires pour aller décrocher un nouveau maillot distinctif.

Après l'Euro, il mettra le cap sur l'Italie, où la Coppa Bernocchi (02/10) et le Tour du Piémont (05/10) figurent pour l'instant à son programme. Deux courses qui lui serviront de préparation pour les Mondiaux de gravel, qui se disputeront en Vénétie le 7 octobre. Il tentera de succéder au palmarès à son compatriote Gianni Vermeersch, vainqueur à la surprise générale il y a 12 mois devant Daniel Oss, Mathieu van der Poel et Greg Van Avermaet.

Et après ? Quelques semaines de repos, puis Wout van Aert passera sans doute, comme souvent, une bonne partie de l'hiver dans les labourés. Avant de préparer la saison sur route en 2024, où il tentera de remporter une nouvelle fois les plus belles courses du calendrier et, pourquoi pas, l'un ou l'autre titre olympique...