4 raisons pour lesquelles Top Gun est devenu un film culte

Impossible de n’avoir jamais entendu LA chanson phare du film, interprétée par le groupe Berlin. Le titre en question, Take my breath away, a connu un énorme succès en 1986, dont une large part est évidemment expliquée par la sortie du film. Il a été classé 1er au Billboard Hot 100 en septembre 1986 et dans un grand nombre de pays ayant diffusé le film, et a même remporté l’Oscar ET le Golden Globe de la meilleure chanson originale l’année suivant la sortie du film.

D’autres titres de la BO ont aussi eu leur petit succès : c’est le cas de Danger Zone de Kenny Loggins et Heaven in your Eyes de Loverboy.

Allez, on vous offre le clip de Take my breath away fait à partir d’images du film, dans lequel vous verrez l’idylle naissante entre Tom Cruise (alias Maverick) et Kelly McGillis (alias Charlie). Notons au passage que Jessica Simpson a repris le titre en 2004, ce qui a offert un petit revival à la chanson (mais on préfère clairement l’original!).