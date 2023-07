4 questions à Anne-Sophie Depauw : présentatrice du Récap, l’émission quotidienne de la Coupe du Monde féminine de football 2023

La Coupe du monde féminine de football 2023 se tiendra du jeudi 20 juillet au dimanche 20 août. Cette compétition sur la RTBF, ce sera : 41 matches commentés (sur Tipik, Auvio et en radio sur Viva Sport), de nombreux résumés, des informations et résultats sur notre site RTBF.be/sport ainsi que sur nos réseaux sociaux... et une émission quotidienne, à 19H55 sur Tipik, présentée par Anne-Sophie Depauw.

Anne-Sophie, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours en quelques lignes ?

"Dans le cadre de mes études en communication et journalisme à l’Université Libre de Bruxelles, j’ai eu l’occasion de faire un stage à la RTBF à la rédaction des Sports lors des Jeux olympiques de Rio. Une fois mon cursus terminé, je suis devenue pigiste pour la rédaction des Sports de la RTBF ainsi que pour les sites web de La Dernière Heure/Les Sports et de La Libre. J’ai aussi eu l’occasion de travailler pendant près d’un an pour le journal télévisé de RTL TVI. En juin 2019, j’ai arrêté toutes mes collaborations pour travailler pour la chaîne d’info LN24, sur laquelle j’ai animé les JT. J’ai aussi eu l’opportunité de travailler sur la Ligue des Champions pour Proximus à l’automne 2021. En avril 2023, j’ai décidé de chercher de nouveaux challenges et j’ai pris contact avec la RTBF, qui m’a ouvert grand ses portes."

Est-ce que tu peux nous citer un moment de sport qui t’a marqué ?

"J’ai ressenti beaucoup d’émotion lors de la victoire de Greg Van Avermaet aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Premier jour de l’événement, première médaille d’or et une arrivée au sprint impressionnante. Dans un autre état d’esprit, la finale de hockey messieurs aux JO m’a beaucoup marquée. Les Red Lions perdent face à l’Argentine après un tournoi incroyable. Voir les joueurs en larmes (de tristesse) sur le podium avec une médaille d’argent autour du cou, ça m’a beaucoup ému. Ils se sont plutôt bien rattrapés par la suite en devenant champions d’Europe, champions du monde et puis champions olympiques à Tokyo. De beaux moments de sport. N’oublions évidemment pas la victoire incroyable de la Belgique face au Japon à la Coupe du monde 2018."

Une équipe à suivre pendant cette Coupe du Monde ? Une joueuse à suivre également ?

"Les Américaines seront certainement les plus scrutées après leurs sacres en 2015 et 2019. Mais je miserais bien sur l’Angleterre aussi, même si leur capitaine Leah Williamson n’est pas présente en raison d’une blessure. Personnellement, je reste une fan incontestée de l’Américaine Megan Rapinoe. A 38 ans, c’est très certainement son dernier Mondial en tant que joueuse, il faudra en profiter. D’autres Ballons d’or seront aussi sur la pelouse et ça promet du spectacle : la Norvégienne Ada Hegerberg et l’Espagnole Alexia Putellas."

Quel est ton lien/ton histoire avec la RTBF ?

"J’ai grandi avec la RTBF, j’ai toujours regardé le journal télévisé avec mes parents. La RTBF est et reste une référence. C’est ce qui m’a probablement poussé à devenir journaliste. Sans jamais l’avouer publiquement pour ne pas être déçue si ça n’arrivait jamais, j’ai toujours rêvé de rejoindre la rédaction. Mon stage a clairement été l’élément déclencheur. Et même si je suis partie pendant quelques années, c’était pour mieux revenir. J’espère que l’aventure ne fait que commencer."