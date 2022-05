C’est l’histoire de 4 passionnés qui, à la base, n’étaient pas spécialement boulangers. Catherine, Pauline, Faf, Adrien se sont associés pour façonner ensemble ce projet qui a pour objectif de vous proposer des pains au levain de la meilleure qualité gustative et nutritionnelle possible, tout en s’inscrivant dans une filière céréalière locale et soucieuse de l’environnement. Dans sa démarche, Le Clan Pains soutien des projets comme la ferme de Grange où sont produites des farines agroécologiques, de façon naturelle et sans additifs, produits de manière bio-régénérative et récompensées par le label Farm For Good, qui garantit une rémunération juste au producteur.