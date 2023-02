4 podiums en un mois, la renaissance de Ilan Van Wilder : "Cela fait plaisir après deux années difficiles"

Dimanche, il a aussi terminé à la 7e place dans le contre-la-montre final. "J’ai fait un bon contre-la-montre", a-t-il déclaré après coup. "Il y a encore de la place pour une amélioration, bien sûr, mais cela viendra avec plus d’entraînement. J’étais un peu nerveux avant, mais je suis resté concentré et je suis heureux de ce résultat, surtout si l’on considère le niveau de la concurrence."

D’autant plus que Ilan n’est pas un pur spécialiste du chrono. Du coup, il était particulièrement heureux de ce podium au terme des cinq étapes portugaises : "Si vous m’aviez dit avant cette course que je terminerais sur le podium ici aujourd’hui, je ne l’aurais pas cru. Je savais déjà que ce type de course par étapes me convient bien et que j’aime me battre pour le classement général. Ce résultat me rend heureux après deux années difficiles. Maintenant, c’est l’heure de la récupération et du repos à la maison avant de me rendre en France pour l’Ardèche Classic et la Drôme Classic."

Deux courses qui auront lieu respectivement les samedi 25 et dimanche 26 février.