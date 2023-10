4 panneaux de sensibilisation pour adopter le point de vue d’un malvoyant

Julie Luyckx est malvoyante. Au Panorama, sur les hauteurs de la citadelle de Namur, elle décrit le paysage qu’elle perçoit. "En contrebas, je vois quelque chose de clair, c’est la Meuse. Au milieu il y a une tache sombre, ça doit être l’île Vas-t’y-Frotte qu’on me décrit depuis mon enfance. Et le reste… C’est noir". Julie a une très forte sensibilité à la lumière. Elle doit porter des lunettes opacifiantes pour éviter de terribles migraines, son champ visuel est très limité et flou.