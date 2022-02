4 nouvelles marques de cosmétiques 100% belges

Maison Eole

Voici une nouvelle marque 100% belge vegan et éco-responsable issue de la vigne. Maison Eole propose des soins enrichis en actifs de la vigne certifiés naturels et vegan. La particularité de cette nouvelle marque ? Son concept exclusif du Wine Extracts, un polyphénol cinq fois plus puissant qu’un polyphénol classique qui capte 100% des radicaux libres et protège ainsi la peau de manière encore plus optimale que la vitamine C. Au total, la marque propose seize produits pour elle et lui. Pour les femmes, on y trouve entre autres un sérum pour les yeux, un masque visage, une crème nuit ou encore un lait démaquillant. Pour les hommes, Maison Eole a développé un sérum barbe, un soin nourrissant après-rasage et un sérum pour les yeux. Coup de cœur pour ses emballages pour le moins révolutionnaires qui sont exempts de plastiques et de cartons puisque les produits sont emballés dans des jolis packagings en bois. Les produits sont vendus à partir de 24,90 € et sont disponibles en pharmacies, chez certains cavistes et sur l’e-shop de la marque ainsi que dans la boutique du Domaine du Chant d’Eole.