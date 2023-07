4 mythes sur la perte de poids

Dans le 6/8, Helena Roosen, kinésithérapeute et coach sportive, revient sur les différents mythes autour des moyens existants pour perdre du poids, et sur la manière de les adapter pour plus d’efficacité.

Avec l’été, certains essayent de faire fondre les kilos en trop. Il existe de nombreuses méthodes pour y arriver, mais il peut être difficile de savoir quel conseil suivre ou non. Voici quatre techniques qu’on entend souvent, et qui ne sont pas (entièrement) efficaces :

Il faut faire du cardio à fond

Il ne faut pas se contenter de cardio pour perdre du poids, mais le combiner avec du renforcement musculaire. Courir 40 minutes permet de brûler des calories pendant 40 minutes, ce qui est déjà bien, mais le renforcement musculaire va augmenter le métabolisme de base, ce qui fait perdre du poids sur le long terme car le corps va brûler plus de calories au repos.

Le jeûne pour perdre plus vite

Beaucoup de personnes pratiquent le jeune intermittent, qui consiste à sauter le petit-déjeuner ou le repas du soir, et de manger ses repas de la journée uniquement sur une période de huit heures. Au départ, le jeûne intermittent n’est pas fait pour perdre du poids mais pour laisser son système digestif au repos. Et les calories sautées durant le jeune seront récupérées lors des repas.

Les aliments brûle-graisse

Il n’existe pas d’aliment qui brûle la graisse. Manger une pomme ne fait pas maigrir, mais on prendra moins de calories que si on mange une gaufre. Pour ce qui est des compléments alimentaires brûle-graisse (les "fat burner"), ils favorisent la digestion, le système lymphatique et la thermogenèse. Ça peut donner un boost, mais ce n’est pas suffisant pour perdre du poids.

Supprimer des aliments pour maigrir

Il n’est pas nécessaire de se priver de certains aliments pour perdre du poids, il faut juste ne pas abuser. La meilleure technique est d’appliquer toute l’année (et pas juste avant l’été pendant deux semaines) la règle des 80/20 : une alimentation saine au milieu de laquelle on s’autorise un plaisir de temps en temps permet de tenir plus facilement sur le long terme.