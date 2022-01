4 livres sur la nutrition à découvrir absolument

Ecrit par William Davis, un cardiologue américain, "Pourquoi le blé nuit à votre santé", opte pour un point de vue assez particulier sur la question de la nutrition. En tant que cardiologue, l’auteur met en avant un aspect plus préventif que curatif, c’est ainsi qu’il met l’accent sur la nourriture.

Selon lui, la cause des problèmes cardiovasculaires est la surconsommation de blé moderne, autrement dit transformé. C’est cette modification qui en fait un élément dangereux, indigeste et toxique pour l’Homme car il est partout. Le sucre, le gras que l’on retrouve dans les bouillons par exemple, l’alcool et la sédentarité ne sont en rien liés à ces maux pour lui.

Les discours et solutions de l’auteur sont très tranchés et basés sur des études. Pour lui également, toutes ses clés ne sont pas atteignables mais elles poussent à la réflexion et permettent de piocher des pistes de solutions.