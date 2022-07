4 livres à lire cet été si vous êtes passionné de musique

Une biographie qui passe en revue la vie de Louis Bertignac dans l’ordre chronologique, son amour pour ses parents, ses excellentes notes à l’école jusqu’à la rencontre avec la guitare et qu’il décide d’en faire son métier.

Louis Bertignac vous raconte l’aventure "Téléphone", il parle de Jean-Louis Aubert qu’il considère comme un frère même s’ils se voient peu. Il évoque sa relation d’amour avec Corinne, la bassiste du groupe, qu’il a eu beaucoup de mal à quitter et sa relation avec Richard qui était le batteur et le ciment du groupe Téléphone.

Il revient ensuite sur sa rencontre avec les Stones, leurs séances d’enregistrement, les moments où ils se shootent ensemble. Puis le départ des Stones, un épisode qui a été compliqué à gérer pour Bertignac.

On apprend également que c’est "à cause" de lui que Téléphone se sépare, il refuse de rentrer en studio pour un 6e album. Car il a envie de faire un album solo et de partir vers d’autres aventures sans les autres.

Dans cette biographie, il est très honnête, très sincère, il n’élude rien, ses aventures extraconjugales, son histoire avec Carla Bruni, le moment où Corinne l’a trouvé en fâcheuse posture avec une fan dans les toilettes. Il vous invite au cœur de sa vie et vous explique son histoire.