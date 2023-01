4 lauréats en 6 ans : quand le FC Bruges confisque le Soulier d’Or aux autres clubs

C’est ce mercredi 25 janvier que sera décerné le 69e Soulier d’Or de l’histoire de notre championnat. Et si l’on ne peut jamais vraiment être sûr de l’issue d’un scrutin, il y a fort à parier que Simon Mignolet sera l’heureux élu. Il coche en tout cas toutes les cas et s’érige comme le grand favori. Après avoir transité par l’Antwerp (2020, Lior Refaelov) et Genk (2021, Paul Onuachu), le trophée pourrait donc revenir en Venise du Nord. Comme d’habitude, aurait-on presque envie d’ajouter.

Depuis quelques années, Bruges s’est définitivement érigé comme l’une (voire la) des places fortes de notre championnat. Triples champions en titre, quatre fois lauréats sur les cinq dernières années, les Blauw&Zwart sont les seuls à ne jamais avoir raté les PO1 depuis leur instauration en 2010.

Forcément, au moment de faire les bilans individuels, les joueurs brugeois trustent logiquement les places d’honneur saison après saison. La preuve, Bruges vient de rafler quatre des six derniers Soulier d’Or de notre championnat.

Souvent décrié mais toujours juste dans ses choix et ses déplacements, Hans Vanaken s’est même payé le luxe de remporter deux Souliers d’Or consécutifs, en 2018 et 2019. Anti-star assumée tenant tête aux joueurs plus flashys, anguille capable de se faufiler astucieusement entre les lignes, Vanaken ne cherche pas à faire l’unanimité. Et pourtant, il réalise un exploit que seuls Jan Ceulemans, Wilfried Van Moer et Paul Van Himst étaient parvenus à faire dans l’histoire de notre championnat : remporter deux Souliers d’Or successifs.

Un an plus tôt, c’est Ruud Vormer qui avait empoché son seul Soulier d’Or en carrière. Pour l’ensemble de son œuvre, diront certains. Capitaine incontesté à l’époque, chef d’orchestre d’un Bruges qui joue sa partition sans fausse note, Vormer ne brille pas forcément dans les stats (pas dans le Top 5 des passeurs en 2016 ni en 2017) mais sa vision du jeu et sa vista sautent tellement aux yeux que les votants décident de le plébisciter. Il s’impose devant un duo d’Anderlechtois, Youri Tielemans et Leander Dendoncker.

Il succède ainsi à… José Izquierdo, sacré un an plus tôt. A l’époque, l’Equatorien est un feu follet dont les téléspectateurs belges raffolent. Rapide, déroutant, capable de désosser un adversaire d’un coup de rein dont il a le secret. Le titre de Bruges en 2016, c’est en grande partie grâce à lui. Il s’impose devant Lukasz Teodorczyk, revenu comme une bombe après un 2e tour pétaradant mais qui paie son absence du premier tour de scrutin.

Faites donc le calcul, entre 2016 et 2020, Bruges a raflé quatre Souliers d’Or consécutifs. Et si les deux suivants ont fini dans l’escarcelle de l’Antwerp et de Genk, le trophée devrait revenir en Venise du Nord ce mercredi. On l’a dit Simon Mignolet est le grand favori des observateurs, ou du moins considéré comme le plus régulier de tous les prétendants au trophée. Il devrait donc marquer de précieux points lors des deux tours, là où la plupart de ses adversaires pâtiront de leur irrégularité, de leur absence sur blessure ou d'un certain manque de médiatisation. Alors, Mignolet va-t-il devenir le 5e lauréat brugeois sur les 7 dernières saisons ?