4 jours pour célébrer l’amour et la diversité à Charleroi

Du 23 au 26 août, Charleroi organise sa quatrième Fête de l’Amour. Une édition encore plus grande, plus festive et plus engagée qui propose un programme à destination d’un public varié. Organisée par l’asbl Charleroi Centre-Ville, en collaboration avec La Ville de Charleroi, Tels Quels et le Service égalité des Chances, cet événement sera l’occasion de lier la fête à la revendication et de rappeler, qu’à Charleroi, plus grande ville de Wallonie, chacun et chacune est libre d’aimer à sa façon et d’être soi-même !

En 2023, en Belgique, les discriminations en matière d’identité de genre, d’orientations sexuelles et romantiques restent un phénomène important. Avec sa Fête de l’Amour, Charleroi réaffirme haut et fort qu’elle est la ville de tout le monde et qu’il n’y a pas de place pour l’intolérance, les discriminations et la violence.

Le programme de cette édition, organisée sur quatre journées, abordera l’amour et la diversité dans différents formats d’événements accueillis par Le Vecteur, Livre ou Verre et le Quai 10. Un Afterwork d’ouverture autour de la santé avec un show queer, la présentation de lectures pour jeunes et jeunes adultes par le Réseau des Bibliothèques de Charleroi dans une ambiance cosy, un ciné music session qui allie film et dancefloor, un atelier slam avec Slameke sur l’amour suivi d’une scène ouverte… Mais ce n’est pas tout ! Le samedi verra encore plus grand cette année. Dès 13 heures, la vingtaine de partenaires associatifs, issus notamment des secteurs LGBTQIA+, de la santé et de la jeunesse, animeront la Place de la Digue. A 15h, la seconde Marche des Fiertés carolo, emmenée par la fanfare délirante de la Krewe du Belge, démarrera en direction de la Place verte. A 18h, à l’issue d’un Drag Show haut en couleurs, les Carolos seront invité.e.s à courronner la Charlequeen 2023, en présence de guests de Drag Race Belgique et de Miss Transformiste Wallonie. Le Bubble Bar, partenaire pour la seconde fois, prendra ensuite le relais avec une soirée assez chaude.

Bien entendu, les " Mariages for a joke " seront toujours au cœur de la fête, avec une petite surprise : le casting de la série " Trentenaires " sera présent et ouvrira les cérémonies matrimoniales, avant de participer à la marche.

Programme et infos : www.charleroicentreville.com/fete-de-lamour-2023