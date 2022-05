4 jours de Dunkerque : "Un final scandaleusement dangereux" selon Philippe Gilbert

Arne Marit a également été impliqué dans la grosse chute qui s'est déroulée dans les derniers mètres de l'étape inaugurale. Il s'en est tiré avec des égratignures le long de tout le corps et a pu prendre part à la deuxième étape.

"J'ai trouvé cela vraiment scandaleux", s'est exprimé Philippe Gilbert (Lotto Soudal) sur le final particulièrement dangereux dans les rues de Maubeuge. "Ici et là il y avait de grandes bordures et le chemin était encombré avec de nombreuses choses. Avant même de commencer le circuit local il y avait déjà une chute. Je ne voulais pas prendre trop de risques, alors j'ai attaqué sur la dernière ascension. Je n'aurais probablement pas réussi mon coup jusqu'à la fin, car c'était encore assez loin de la ligne d'arrivée, mais je voulais faire quelque chose. Comme cela, j'ai devancé la masse du peloton."

Philippe Gilbert se met en évidence lors de ses derniers Quatre Jours de Dunkerque. "J'ai de bonnes sensations. Je ne suis plus malade, je peux respirer normalement. Ça faisait déjà deux ou trois mois que ça durait. Ça va beaucoup mieux maintenant. Le Mont Cassel samedi. On verra bien. Je me sens bien."