4 jours de Dunkerque : Lionel Taminiaux remporte la 4e étape au sprint

Après la victoire de Philippe Gilbert sur la troisième étape, la Belgique a une nouvelle fois brillé sur les 4 jours de Dunkerque avec le succès de Lionel Taminiaux au sprint devant Stanislaw Aniolkowski et Gerben Thijssen. Le

Après la victoire de Philippe Gilbert la veille sur la troisième étape, les 4 Jours de Dunkerque promettaient une explication entre sprinteur à Aire-sur-la-Lys.

Et à ce petit jeu-là, c’est le Belge Lionel Taminiaux qui s’est montré le plus fort. Il a devancé le Polonais Stanislaw Aniolkowski et un autre Belge, Gerben Thijssen.

Au général, le Lituanien Evaldas Siskevicus s’empare du maillot de leader. Présent dans l’échappée, il a remporté le sprint intermédiaire et empoché 5 secondes de bonifications qui lui permettent de prendre la tête du classement général.

Demain, c’est l’étape reine qui est au programme avec des monts et des pavés dans l’étape qui mènera les coureurs de Roubaix au Mont Cassel sur un parcours de 184 km.