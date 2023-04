4 journées hors de la zone de relégation, une seule victoire à domicile : Seraing, chronologie d’une descente annoncée

Suite à une victoire face à l’OHL, la première et la seule à domicile de la saison, Seraing dépasse Ostende au bénéfice d’une meilleure différence de but et n’est plus lanterne rouge. Le Pairay regoûte à la victoire après plus d’un an, le dernier succès des Métallos à domicile datant du 26 janvier 2022. C’était face au Beerschot, descendu en D1B entretemps. Seraing retrouvera cependant la dernière place du classement la semaine suivante après une lourde défaite (3-0) à Charleroi et le partage d’Ostende à Zulte Waregem.