Chouette, c’est bientôt la saison des potimarrons… Avec ce temps, beaucoup d’entre vous se remettent à faire des soupes. Pourquoi pas réaliser une recette de soupe, sucrée-salée, qui propose tout de même un rayon de soleil, puisqu’elle mélange potimarron, carottes, orange et raisins secs ? Un ½ potimarron, 3 carottes, une orange, un bâton de cannelle, des graines de courges torréfiées et des raisins secs à souhait. Assaisonnez le tout et le tour est joué, la soupe est déjà dans votre bol.