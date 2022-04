4 idées de bricolages printaniers à faire avec les enfants

Un bricolage ultra rapide où vous n’aurez besoin comme matériel que de rouleaux de papier toilette, de papier et de gouache (et éventuellement des yeux à coller). Il vous suffit d’assembler les rouleaux ensemble pour en faire une forme de lapin à recouvrir de gouache et à tamponner sur du papier. Carte de Pâques, emballage cadeau maison ou encore étiquette… Vous pouvez réaliser la papeterie de votre choix avec ce "tampon lapin" proposé par Juliane, maman et institutrice maternelle, sur les réseaux sociaux.