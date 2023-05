4 films avec un casting de folie à découvrir cette semaine sur La Trois

Alors que tous les regards sont rivés sur les marches du Festival de Cannes, la Trois met le cinéma à l’honneur pendant toute la semaine à venir. L’occasion de (re) découvrir certains des plus grands chefs-d’œuvre du septième art, présentant au casting des acteurs de légende. Julia Roberts, Cary Grant ou encore Antonio Banderas : on vous garantit qu’il y en aura pour tous les goûts.