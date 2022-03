"C'est un peu un livre de chevet" explique Walid au sujet de "Les Identités meurtrières"d'Amin Maalouf. "ll nous interroge sur la construction de l'individualité de chaque individu, cette vocation naturelle ou pas que chaque individu a par rapport aux autres. Ce qui nous rend unique, c'est cette identité, mais on oublie souvent que cette identité se construit à travers et surtout les autres. Elles deviennent dangereuses quand on oppose le "nous" aux autres. C'est un livre qui plus que jamais pose un regard utile sur nos sociétés, c'est un livre qui est en plein dans l'actualité. C'est un livre que je vous invite à lire et le relire, et que je vous invite à partager avec les autres, parce que justement les autres, c'est un peu de nous. Les autres c'est notre richesses. Cultivons ces richesses et ces rencontres, et lisez, relisez Amin Maalouf."