4 escapades nature à découvrir aux alentours du village de Falaen dans le Condroz namurois

Un des plus beaux villages de Wallonie, Falaen est un véritable petit écrin de verdure situé au cœur du condroz namurois, une région verte et vallonnée, traversée par la Meuse et la Molignée.

Village emblématique du territoire, il est caractérisé par ses pierres calcaires typiques de la région. Falaen est connu et réputé pour ses espaces protégés qui côtoient l’histoire du pays et le passé du château de Montaigle. Grandeur Nature s’y est aventuré pour vous partager les petites pépites d’un des Plus Beaux Villages de Wallonie.