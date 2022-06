4 escapades belges à faire en pleine nature !

La tiny La ruche à Chaumont-Gistoux, imaginée par 3 amis de longue date. Petit cocoon ultra "contenant", on s’y sent merveilleusement bien. Brasero et petit déjeuner de produits locaux au programme. Et contrairement à beaucoup d’autres tiny et logements insolites, ici, on peut venir en famille jusqu’à 4 personnes.