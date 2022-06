4 entreprises s’unissent pour former 66 fontainiers

Le métier est peu connu et pourtant, il est essentiel au bon fonctionnement du réseau d’eau potable de la SWDE. Les fontainiers sont chargés de poser, d’entretenir, de réparer et de remplacer les conduites qui relient les réserves d'eau à nos douches et éviers en passant par les stations de captage et de potabilisation. Mais aujourd’hui, ces fontainiers sont trop peu nombreux. La profession est sur la liste des métiers en pénurie "on le sent d’ailleurs, à l’heure actuelle, il n’y a pas de fontainier formé qui arrive sur le marché, car aucune école ne propose de formation. Du coup, on forme nous-même et cela prend un certain temps" confie Antoine Lacroix de l’entreprise TEGEC, sous-traitant de la SWDE.

Cette formation est une possible solution pour combler la pénurie de fontainiers. L’opération pourrait être reconduite afin de former plus de candidats à un métier que tous nous ont présenté comme magnifique "on apporte de l’eau aux gens. Tout est dit, c’est vital. C’est un des plus beaux métiers du monde" conclut Claire Nonet.