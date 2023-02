4 documentaires coproduits par la RTBF en lice pour les Magritte

"Dreaming Walls" de Amélie van Elmbt et Maya Duverdier

Avec " Dreaming walls ", Amélie van Elmbt et Maya Duverdier s’immiscent entre les murs de l’Hotel Chelsea à New York, un lieu mythique connu pour les personnalités connues qui y ont séjourné. Mark Twain, Bob Dylan, Janis Joplin… Ce sont autant de célébrités qui ont contribué à inscrire ce bâtiment dans l’histoire des arts et de la culture.

Avec le temps, pourtant, l’hôtel s’est délabré. Racheté par un promoteur immobilier, il est actuellement en pleines rénovations, en vue d’en faire un hôtel de luxe. Une situation difficile à appréhender pour les derniers résidents, forcés de vivre au beau milieu du chantier.

Ces hommes et ces femmes, les réalisatrices sont allées à leur rencontre pour se faire une idée de leur quotidien. À travers l’objectif de leur caméra, elles documentent ainsi les derniers instants d’un lieu emblématique, en recueillant auprès des derniers locataires de précieuses anecdotes sur les légendes qu’il a abritées.

" Dreaming Walls ", à voir ce samedi 4 mars à 23h05 sur La Trois.