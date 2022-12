Un Noël antigaspi et zéro déchet, c’est possible ! Du sapin majestueux à l’assiette en passant par les cadeaux, voici des solutions à la portée de toutes et de tous pour un réveillon eco-friendly. Et cerise sur la bûche : ces petits gestes vous permettront de réaliser des économies;

Si les Belges sont déjà nombreux à boycotter Amazon pour privilégier les petits artisans et magasins belges, la tendance à l'écologie et au local peut aller encore plus loin lors de votre soirée de Noël.