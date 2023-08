4 conseils pour reprendre un mode de vie sain après l’été

Dans le 6/8, notre kinésithérapeute et coach sportive Hélena Roosen nous donne ses astuces de rentrée pour se remettre en forme après l’été.

Avec l’été, la chaleur et le soleil (bien que relatif cette année), les bonnes habitudes se perdent plus facilement : Helena a quatre bons conseils pour mieux bouger, mieux manger et mieux dormir :