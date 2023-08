4 conseils pour gérer au mieux son blocus et adopter une bonne routine d’étude

La transition entre le monde secondaire et le monde universitaire est loin d’être évidente, transition symbole d’une plus grande liberté pour les jeunes… "Les étudiants passent d’un horaire d’une trentaine d’heures à 15 heures ou 20 heures par semaine. Ils se réjouissent d’avoir plus d’heures de loisirs supplémentaires, alors que ces heures sont en réalité prévues pour un travail en autonomie."

Certains étudiants se retrouvent donc à cette période de l’année complètement dépassés par la quantité de matières à s’approprier… Alors, est-ce que tout est foutu pour autant ? Eh bien non heureusement, il n’est pas trop tard pour s’y mettre ! "Première étape : réaliser un planning, c’est-à-dire répartir semaine par semaine les différentes tâches à réaliser par rapport aux cours que l’étudiant doit présenter. C’est finalement comme préparer un sportif pour une compétition…". Tout en ne se laissant pas enfermer par ce planning qui doit demeurer un minimum flexible.