Ces chars sont élaborés pendant plus de trois mois, voir plus pour certains. Ils représentent des scènes de la vie locale et quotidienne, mais aussi des scènes folkloriques ou religieuses.

Cette année, le Président du Carnaval a présenté les chars aux pouvoirs politiques. Le but est d’essayer de faire découvrir aux politiques communales ce patrimoine en vue d’un soutien : "On cherche un soutien pour avoir de la place pour faire les chars, car les hangars sont courts. Il y a un travail de longue haleine, plus de trois mois voir plus pour certains. On aurait besoin d’un hall ou hangar industriel pour accueillir tout le monde."