4 cartons rouges, 6 buts encaissés en une mi-temps face au Havre et -1 point au classement : Saint-Etienne poursuit sa descente aux enfers

Saint-Etienne, désormais en Ligue 2 après avoir terminé à la 18e place et perdu face à l’AJ Auxerre lors des barrages de promotion/relégation la saison dernière, poursuit sa descente aux enfers. Ce samedi après-midi, les Verts, ou plutôt les… Rouges, ont vécu un véritable enfer sur leur pelouse face au Havre. Après quatre journées de championnat, les Stéphanois occupent la dernière place du classement avec… -1 point au compteur.

Après 17 ans en première division, Saint-Etienne, monument du foot français, est descendu en Ligue 2 pour le plus grand malheur de ses supporters, qui ont montré leur frustration à l’issue de la défaite stéphanoise lors du match retour des barrages face à l’AJA (1-1, 4-5 aux tirs au but). Envahissement de terrain, jet d’engins pyrotechniques en direction des joueurs, confrontations directes : les supporters n’y sont pas allés de main morte pour "fêter" la relégation des Verts. Ces incidents ont coûté cher puisqu’en plus de jouer quatre matches effectifs à huis clos, Saint-Etienne a débuté sa nouvelle saison avec trois points de moins.

Pas de quoi inquiéter les Stéphanois qui comptaient bien retrouver rapidement l’élite du football français. Sauf que rien ne va se dérouler comme prévu. Dès la première journée de Ligue 2, les Verts sont battus sur la pelouse de Dijon en terminant à dix la rencontre (2-1). Après un partage contre Nîmes (1-1), Saint-Etienne enchaîne avec un nouveau partage à Quevilly (2-2) en écopant une fois de plus d’un carton rouge. - un point sur neuf après trois journées : un bilan… négatif pour les Stéphanois.