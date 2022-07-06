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Ukraine - Україна

Агітація за 4 дозу вакцини | Campagne 4ème dose de vaccin

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Сьогодні зустріч міністрів охорони здоров'я. Мета: підготувати наступну вакцинальну кампанію, дотримуючись рекомендацій Вищої ради охорони здоров’я (ВРС).

Нову бустерну дозу вакцини вже пропонують найбільш незахищеним людям. Щоб посилити захист населення до осені, CSS рекомендує людям старше 65 років, медичним працівникам, ослабленим або ослабленим імунітетом повторно вакцинуватися наприкінці вересня. Потім йдуть люди віком від 50 до 64 років із факторами ризику. Інші групи зараз не вступають у гру.

Ів Копітерс, професор громадської охорони здоров’я у Вільному університеті Брюсселя, пояснює: "Ця четверта доза має бути націлена на групи ризику: тих, хто вже прийняв другу або третю дозу і у кого через 6 місяців буде знижений імунітет. Спеціаліст радить людям із групи ризику разом із лікарем визначити правильний час для проведення цієї бустерної вакцинації.

Зараз у Бельгії в середньому реєструють понад 5000 випадків захворювання на ковід на день, що на 44% більше за тиждень. Коефіцієнт розмноження вірусу повернувся до 1,11, що означає, що епідемія має тенденцію до прискорення.

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Réunion aujourd'hui des ministres de la santé. Objectif: préparer la prochaine campagne de vaccination, suite aux recommandations du Conseil supérieur de la santé (CSS).

Une nouvelle dose de rappel du vaccin est déjà proposée aux personnes les plus vulnérables. Pour renforcer la protection de la population d’ici l’automne, le CSS recommande aux + de 65 ans, aux professionnels de la santé, aux personnes fragiles ou immunodéprimées de se refaire vacciner maximum fin septembre. Viendront ensuite les personnes âgées de 50 à 64 ans avec des facteurs de risques. Les autres groupes n'entreraient pas vraiment en ligne de compte à ce stade.

Yves Coppieters, professeur de santé publique à l'Université Libre de Bruxelles, explique: "Cette quatrième dose doit être ciblée sur les groupes à risques : ceux qui ont déjà fait leur deuxième ou troisième dose et qui, après 6 mois, auraient une diminution de leur immunité". Le spécialiste conseille aux personnes à risques d’évaluer avec leur médecin le bon moment procéder à ce rappel vaccinal.

La Belgique enregistre aujourd’hui plus de 5000 cas de covid par jour en moyenne, soit une hausse de 44% en une semaine. Le taux de reproduction du virus est lui repassé à 1,11, ce qui veut dire que l’épidémie tend à s’accélérer.

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