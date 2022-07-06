Агітація за 4 дозу вакцини | Campagne 4ème dose de vaccin

Сьогодні зустріч міністрів охорони здоров'я. Мета: підготувати наступну вакцинальну кампанію, дотримуючись рекомендацій Вищої ради охорони здоров’я (ВРС).

Нову бустерну дозу вакцини вже пропонують найбільш незахищеним людям. Щоб посилити захист населення до осені, CSS рекомендує людям старше 65 років, медичним працівникам, ослабленим або ослабленим імунітетом повторно вакцинуватися наприкінці вересня. Потім йдуть люди віком від 50 до 64 років із факторами ризику. Інші групи зараз не вступають у гру.

Ів Копітерс, професор громадської охорони здоров’я у Вільному університеті Брюсселя, пояснює: "Ця четверта доза має бути націлена на групи ризику: тих, хто вже прийняв другу або третю дозу і у кого через 6 місяців буде знижений імунітет. Спеціаліст радить людям із групи ризику разом із лікарем визначити правильний час для проведення цієї бустерної вакцинації.

Зараз у Бельгії в середньому реєструють понад 5000 випадків захворювання на ковід на день, що на 44% більше за тиждень. Коефіцієнт розмноження вірусу повернувся до 1,11, що означає, що епідемія має тенденцію до прискорення.