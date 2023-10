4 buts encaissés en phase de groupes de la Ligue des Champions pour le PSG : un naufrage et une première depuis plus de 20 ans

Le PSG s’est incliné 4-1 face à Newcastle lors du 2e match des phases de groupes de la Ligue des Champions. Un score fleuve encore jamais pris en phase de groupes depuis que le club parisien est sous pavillon qatari. La dernière fois, c’était le 7 mars 2001 contre le Deportivo la Corogne. Seule bonne nouvelle pour Paris, le partage dans l’autre rencontre entre Dortmund et l’AC Milan qui permet au PSG de rester deuxième du groupe F.

Dépassé quasi toute la rencontre à St James' Park, la bande à Luis Enrique n’a pas réussi son deuxième gros test de la saison en Ligue des Champions. Pire même, Paris s’est pris une casquette qui pose questions. Le 4-2-4 aligné a pris l’eau.

La première qui vient rapidement est le manque de cohérence du quatuor offensif du PSG. En alignant d’entrée de jeu pour la première fois de la saison en C1 Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, Luis Enrique venait pour prendre les trois points. Mais ce système a coupé en deux l’équipe parisienne.

Car le quatuor n’a pas vraiment marqué les esprits. Aucun tir cadré en première période, il a été incapable de se trouver, d’enchaîner les passes et de se montrer dangereux. Il y avait un déséquilibre dans cette attaque et le milieu parisien a pris l’eau. Manuel Ugarte et Zaïre-Emery, pourtant très bons depuis le début de saison, se sont sentis trop seuls dans l’entrejeu parisien.

Sans liant et sans idée, Newcastle a profité des nombreuses erreurs du PSG pour crucifier les visiteurs. Et le but de Lucas Hernandez, qui fait 3-1, n'a pas servi de déclencheur pour Paris.

La seconde question concerne la défense parisienne. Le buteur du soir a été le défenseur le moins en difficulté. Mal aidé par son quatuor, Gianluigi Donnarumma a eu beau multiplier les arrêts, ses filets ont tremblé quatre fois ce mercredi soir.

Pourtant, Paris et son T1 se sont entêtés dans ce système. Pire même, le coach ne le remet pas en question à l’issue de la rencontre : "Le système ? Je pensais que c’était le mieux et je continue de le penser" disait Enrique.

Il faudra pour cela qu’Enrique retrouve un discours cohérent face à son équipe. Car si la poigne du coach espagnol est appréciée dans la capitale française, ses statistiques vont rapidement sauter aux yeux. Avec seulement quatre victoires en neuf rencontres, Enrique connaît le plus mauvais départ avec le PSG depuis 2009 lorsqu’Antoine Kombouaré était sur le banc.

On le sait, le coach espagnol mourra avec ses idées. Mais en continuant de la sorte dans le groupe de la mort, Paris devra faire mieux. Beaucoup mieux. Ça commence dans 20 jours lors de la réception de Milan.