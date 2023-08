4 buts en 3 matches pour ses débuts au Real Madrid : Jude Bellingham rejoint une légende du club

Jude Bellingham a encore été décisif ce vendredi lors de la victoire du Real Madrid face au Celta Vigo. Le jeune Anglais a claqué son 4e but en trois matches de championnat avec les Merengue. De quoi déjà rejoindre la trace des plus grands. Dont un certain Cristiano Ronaldo.

Rares sont les transferts de plus de 100 millions à performer. Encore plus quand on porte le maillot du Real Madrid. Pourtant, un gamin anglais est en train de mettre tout le monde d'accord à la Casa Blanca. Son nom : Jude Bellingham.

Alors que Carlo Ancelotti a perdu Karim Benzema parti finir ses beaux jours en Arabie saoudite, l'entraineur italien devait se demander qui allait empiler les buts pour le Real Madrid.

Si le club espagnol a recruté Joselu, c'est un autre joueur qui s'occupe pour le moment de faire trembler les filets. Bellgingham est le premier joueur du Real Madrid depuis Cristiano Ronaldo à marquer lors de ses trois premiers matches de Liga (il a même inscrit 4 buts et délivré un assist).

En changeant son système de jeu, Ancelotti a facilement intégré l'ancien du Borussia Dortmund. Fini le 4-3-3, place au 4-4-2 avec un Jude placé en numéro 10. "Avec le club, nous avons estimé que l’arrivée de Bellingham pouvait compenser le départ de Benzema", avait d'ailleurs glissé Carlo Ancelotti.

Avec ses trois victoires de suite, le Real Madrid fait aussi bien que la saison passée. Et enchaine pour la première fois depuis 1964-1966, deux saisons avec trois victoires de suite. Tout semble sourire en ce début de saison pour le jeune Anglais, recruté pour 103 millions d'euros. Au plus grand bonheur de ses supporters et de son club.