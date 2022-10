4 buts dans les arrêts de jeu : Charlton arrache un point après une fin de match folle

Ce week-end, c’était la folie en Championship. Dans la rencontre entre Charlton et Ipswich, quatre buts ont été inscrits dans le temps additionnel. Mené deux fois par deux buts, Charlton a finalement obtenu un point.

Mené 0-2 à l’heure de jeu, Charlton pensait arracher un point en revenant au score une première fois. À l’aube du temps additionnel, on se dirigeait vers un partage 2-2. Sauf que, impossible n’est pas football.

Porté par des buts de Freddie Ladapo (90e+1) et Sam Morsy (90e+4), Ipswich se voyait sans doute repartir avec trois points dans les valises. Mais en football, rien n’est jamais fini. Personne n’aurait pu sérieusement y croire mais l’impossible s’est bien produit.

Dans la foulée du quatrième but adverse, Charlton a relancé le suspense sur coup franc grâce à Terell Thomas (90+6e) avant d’arracher un point devenu inespéré suite au but de George Dobson (90e+9), pour le plus grand bonheur des spectateurs restés jusqu’au coup de sifflet final.

Au classement, ces deux buts pris empêchent Ipswich de prendre provisoirement la tête alors que Charlton est neuvième.