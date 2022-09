4 bonnes raisons de (re)découvrir Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr, Jude Law et Rachelle McAdams

Le pitch ? Après qu'une série de meurtres rituels a ensanglanté Londres, Holmes et Watson réussissent à intercepter le coupable : Lord Blackwood. A l'approche de son exécution, ce sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il reviendra du royaume des mort.e.s pour exercer la plus terrible des vengeances. Chose promise, chose faite : un matin, on retrouve sa tombe vide. Lord Blackwood est introuvable. La panique s'empare de la ville, Scotland Yard donne sa langue au chat et Sherlock Holmes se lance aussitôt avec fougue dans la plus étrange et la plus périlleuse de ses enquêtes…

En attendant sa diffusion ce samedi 17 septembre au soir sur Tipik, voici 4 bonnes raisons de (re)découvrir Sherlock Holmes.