En moyenne, les Belges dépensent 1115€ par an en voyage, que ce soit en déplacement, en logement, en nourriture ou en divertissement. Cette somme est dépensée généralement sur deux voyages et un total de 13 jours. Autrement dit, les Belges dépensent en moyenne 85€ par jour en voyage.

De nouveau, cette moyenne cache des disparités assez fortes. Le premier quartile dépense plutôt 70€ par jour alors que le quartile aux revenus les plus élevés dépense 97€ par jour.

Ces personnes aux revenus plus élevés partent plus souvent, plus longtemps, ils dépensent plus d’argent lors de ces vacances. En revanche, ils partent généralement… moins loin.