4 Belges sur 10 ne partent pas en vacances : "C'est devenu un luxe!"

38% des Belges ne partent pas en vacances, selon Statbel, l'office belge de statistique. Pour certains, c'est un choix. Pour d'autres, une contrainte. Problèmes financiers, augmentation du coût de la vie, soucis de santé, les raisons sont nombreuses.

"Cette année, pas de vacances", lance Fabien, formateur à Charleroi. Il aurait bien aimé partir une semaine en Italie avec son épouse et ses deux enfants mais impossible. "Si on veut faire de vraies vacances, aller à l'hôtel, ne pas cuisiner et se faire quelques petits plaisirs, il faut compter 4000 euros pour 10 jours en Italie. Soit mettre tous les mois 400 euros de côté." Or, Fabien a prévu de consacrer ses économies à des travaux dans sa maison et avec la flambée des prix, il fallait choisir : c'était soit les travaux, soit les vacances.

"Partir en vacances, c'est devenu un luxe", déplore le père de famille. "Avant, on partait deux semaines, puis on a réduit à dix jours, une semaine. Ca parait de plus en plus compliqué d'année en année", souligne-t-il. "Je suis allé faire les courses ce matin et j'ai déboursé 200 euros pour un caddie à moitié vide, comment voulez-vous partir en vacances?"