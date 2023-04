4 Belges dans le top 8 du nouveau classement UCI, la Belgique première nation mondiale : l’exceptionnel banalisé par van Aert, Evenepoel et consorts

Le cyclisme belge se porte bien. Si les trois premiers monuments de la saison ont été remportés par Mathieu van der Poel (Milan-Sanremo et Paris-Roubaix) et Tadej Pogacar (Tour des Flandres), les Belges y ont tout de même brillé, trustant les places d’honneur. Les coureurs belges ont également remporté quelques belles courses, comme Evenepoel sur l’UAE Tour ou van Aert à l’E3. La preuve, 4 Belges occupent les 8 premières places du nouveau classement UCI, publié ce mardi. Seul l’ogre Pogacar devance Wout van Aert (2e) et Remco Evenepoel (3e). Jasper Philipsen fait un bond de quatre places et est désormais 6e, juste derrière Mathieu van der Poel, 5e, alors qu’Arnaud De Lie perd deux positions et est 8e. Au niveau des nations, la Belgique occupe la première place, loin devant la France et l’Espagne.

Wout van Aert n’a remporté qu’une seule course depuis le début de saison, c’était lors de l’E3, mais le Belge a tout de même été l’un des grands artisans de la campagne de classiques flandriennes, en ne sortant jamais du top 5 et en n’ayant manqué qu’une seule fois le podium. C’était sur le Tour des Flandres, où il a terminé quatrième. Troisième à Sanremo et à Roubaix, on se souvient également du final de Gand-Wevelgem, où il avait offert la victoire à son équipier Christophe Laporte et donc terminé deuxième. Une régularité hors-norme qui lui permet de conserver sa deuxième place au classement. Il tentera de rééditer ses exploits sur les routes du Tour de France avant de partir à la conquête du maillot arc-en-ciel.

Remco Evenepoel réalise, lui aussi, un excellent début de saison. Après s’être rôdé sur le Tour de San Juan, le champion du monde a gagné le classement général de l’UAE Tour en remportant le chrono et en terminant deux fois deuxième. Il s’est ensuite frotté à Primoz Roglic sur le Tour de Catalogne, où il n’a échoué qu’à six secondes du Slovène au classement général après avoir claqué deux étapes et être monté trois fois sur le podium. Son regard est désormais tourné vers le Giro où il espère briller comme sur la Vuelta 2022 qu’il a remportée.

Jasper Philipsen a épaté sur les routes de Paris-Roubaix. Deuxième derrière son intouchable équipier Mathieu van der Poel après avoir réglé Wout van Aert au sprint sur le Vélodrome, le sprinteur a définitivement confirmé qu’il était plus que cela et qu’il allait falloir compter sur lui lors des classiques flandriennes des années à venir. Double vainqueur d’étape sur Tirreno-Adriatico, vainqueur de la Classic Brugge-De Panne et du GP de l’Escaut, il a également terminé 4e d’A travers la Flandre, et donc deuxième de Paris-Roubaix. Il sera sans aucun doute à suivre sur le Tour de France.

Arnaud De Lie vit sa deuxième saison dans le peloton professionnel et continue d’impressionner après avoir déjà porté la formation Lotto sur ses épaules l’année dernière. Pour sa première course de la saison, il s’était imposé sur la Classica Comunitat Valenciana. Vainqueur de deux étapes sur l’Etoiles de Bessèges, il avait ensuite enchaîné avec deux 2e place sur la Clasica de Almeria et le Nieuwsblad. 7e à Kuurne-Bruxelles-Kuurne et 6e d’A Travers la Flandre, il a participé pour la première fois à Paris-Roubaix ce week-end et bouclé son premier Enfer du Nord à une encourageante 50e place malgré deux crevaisons. Huitième au classement UCI, on le retrouvera ce mercredi au départ la Flèche Brabançonne.

Avec ces quatres coureurs et la jeune génération qui se développe, la Belgique cycliste est en tout cas en de bonnes mains et devrait continuer à se hisser dans le haut du classement dans les années à venir.