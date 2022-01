4 astuces pour élargir vos chaussures trop petites

Le coup du congélateur

Remplissez deux sacs plastiques (type sacs de congélation) avec de l’eau, glissez-les dans vos chaussures et placez-les une nuit au congélateur. Le lendemain, laissez fondre les sachets, retirez-les et séchez vos chaussures avec du papier essuie-tout. C’est le truc infaillible pour rendre vos bottines/escarpins/ballerines confortables.



Ou de la chaleur

Si vous avez peur d’effrayer la personne qui partage votre congélateur, utilisez plutôt de l’eau chaude. Mouillez le cuir, enfilez une grosse paire de chaussettes de ski, puis vos chaussures et portez-les quelques heures. Pour ne pas tuer votre " sex-appeal ", accélérez la procédure en utilisant un sèche-cheveux et en remuant votre pied à l’intérieur de la chaussure pour bien l’étirer.



Le truc de grand-mère

Humidifiez du papier journal, bourrez bien les chaussures et laissez sécher au moins 24 heures… Voilà quelques millimètres de bonheur gagnés ! Une astuce très efficace pour détendre le cuir, surtout si vous avez la patience de répéter l’opération.



Jouer au cordonnier

Avec des écarteurs appelés embauchoirs. En bois ou en métal, ils jouent sur la longueur, la largeur ou les deux et se placent dans les chaussures plusieurs jours. Pour assouplir cuir et daim en douceur, vous pouvez préalablement vaporiser un produit appelé dilatateur. Enfin, n'oubliez pas de bichonner vos chaussures. Une fois que vous les avez mises au congélateur, réchauffées ou mouillées, soignez-les avec des produits nourrissants et imperméabilisants.