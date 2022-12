4 astuces éco-conduite : la meilleure stratégie pour économiser facilement du carburant

Que ce soit à pied, à vélo, en trottinette ou en voiture, l’éco-conduite s’adresse à toute personne qui se déplace. " Beaucoup de gens pensent que l’éco-conduite c'est lié au véhicule, mais ce n’est pas vrai car elle s’applique à tout moyen de déplacement. Que vous soyez en moto, en camion ou à vélo. Qu’il s’agisse de votre carburant ou de vos mollets vous cherchez à leur épargner le plus d’efforts possible afin de consommer le moins d’énergie pour vous déplacer. Et par énergie, on parle également de carburant ", explique Hughes Thomas, gérant et moniteur au Centre de Maitrise du Volant.

Que ce soit à des fins d’économies financières ou de protection de l’environnement, l’éco-conduite est une solution facilement applicable par tout un chacun.