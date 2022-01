4 ans au moins seront nécessaires à la restauration du Bethléem Verviétois à l’Ecole Saint-Luc de Liège

L’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc a reçu voici déjà quelques semaines toutes les pièces, des centaines, composant le Bethléem Verviétois, et séchées dans un premier temps à Verviers juste après les inondations ; elles portent toutes les stigmates des flots ravageurs : costumes, personnages, maisonnettes, moulins, ponts, sols et autres ont tous, sans exception, été abîmés par les boues charriées par les eaux de la Vesdre en crue. La première phase de la restauration consiste en l’élaboration d’une "matériauxthèque"; il s’agit de faire un inventaire précis des différents matériaux qui constituent le Bethléem, explique Valérie Rousseau, professeur de restauration et de conservation à Saint-Luc qui coordonne les travaux ; une étudiante en première année master va se charger de l’opération jusqu’à fin juin ; ce sont des matériaux variés, on pense qu’il y a entre 20 et 30 différents ; ça va du papier mâché à la porcelaine en passant par le carton ou encore l’osier. "